DELFI VIDEO JA FOTOD | Eesti firma Olybet sõlmis Kaunase Žalgirisega pika sponsorlepingu

Juba aastaid Baltimaade tugevaimat spordivõistkonda toetanud Olybeti tegevdirektor Veiko Grünberg ütles Delfi videointervjuus, et Žalgirise näol on tegu väga atraktiivse partneriga.

"Žalgiris ei ole ainult Leedu korvpalliklubi, vaid ta ulatub Leedu piiridest välja. Isegi kui vaadata, kui palju Eesti inimesi käib igal Žalgirise Euroliiga mängul kohal, siis tegu on kogu Baltikumi klubiga. Eriti annab hoogu juurde see, kui võistkonnas on ka mõni Eesti mängija. Oli (Siim-Sander) Vene ja nüüd tuleb loodetavasti ka Kerr Kriisa," rääkis Grünberg.

"Rahasse on seda keeruline panna, aga tegime uuringu, kus küsisime Leedu inimestelt, mida nad koostööst arvavad. Üle kahe kolmandiku vastanutest ütles, et see on meie teenuse valdkonnas positiivset mõju avaldanud," lisas ta.

Olybeti toetussummat ei soovinud osapooled avaldada. Kindlasti on rahanumber märkimisväärne, sest Olybet on üks kolmest firmast, mille logo on suurelt näha ka Žalgirise mänguvormil.

Pressikonverentsil osalesid ka Žalgirise tegevjuht Paulius Motiejunas, spordidirektor Robertas Javtokas ja duubelvõistkonna mängujuht Kerr Kriisa. Täna kell 20 peab Žalgiris hooaja esimese Euroliiga kohtumise, külla sõidab Vitoria Baskonia. 15 415 inimest mahutav Žalgiris Arena on pilgeni välja müüdud.

