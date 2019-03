Zielona Gora peatreener paukus pärast häbiväärset poolaega mehiselt: "See on Kalev, mitte Golden State!"

Esimene poolaeg oli poolakate vaatevinklist katastroof, pikale puhkusele mindi kaotusseisus 42:69. Väljakul toimunu ärritas peatreenerit kõvasti.

"Rääkisin meestele, et neil peaks olema häbi, kui nad nii passiivselt tegutsevad. Kui nimetad end professionaalseks sportlaseks, tuleb näidata karakterit. Eriti kaotuste järel, mille saime Nižni Novgorodis ja värskelt viimastel sekunditel koduses liigas. Me ei tohi lubada endale visata 69 punkti poolajaga. See on Kalev, mitte Golden State!" rääkis Jovovic vaheajal riietusruumis aset leidnud kihutuskõnest.

Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys oli kohtumise järgsel pressikonverentsil mõistagi rahulolevam. "Nägime kahte täiesti erinevat poolaega. Mängisime esimesel poolel head kaitset ja viskasime 69 punkti. Seejärel rahunesime. Zielona Gora hakkas samal ajal mängima kiiremalt ja jõulisemalt. Meie edu kuivas kokku, aga olen mõistagi õnnelik, et suutsime võita."