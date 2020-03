VTB Ühisliiga üritab Kalevi loobumise järel hooaega jätkata 10. aprillil

"See on kõigile meile väga kurb uudis, kuid me suhtume antud olukorras Kalevi otsusesse mõistvalt. Peame sel raskel hetkel üksteist toetama ja ühtseks jääma," sõnas Korstin ühisliiga koduleheküljel.

Tegevjuht kinnitas, et kui olukord vähegi normaliseerub, tahavad nad juba kolme nädala pärast hooaega jätkata.

"Liiga üritab mängudega jätkata 10. aprillil. Enamus klubisid jätkab treenimist, et end vormis hoida. Usume, et saame korvpalli mängimist uuesti alustada ja pöörduda tavapärase elu juurde," lisas tegevdirektor.

Kalev/Cramo teatas täna, et kuna Venemaa on oma piirid sulgenud 1. maini ning Eestis ei ole võimalik kuni 1. maini mänge korraldada, on nad sunnitud hooaja lõppenuks lugema.