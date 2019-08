VTB Ühisliiga üheks olulisemaks üleminekuks peetakse kalevlase siirdumist konkurendi ridadesse

"Endine Philadelphia 76ersi mängumees Moultrie oli lõppenud hooajal tõeliselt võimsas hoos ning vedas Kalevi klubi ajaloos esmakordselt VTB Ühisliiga play-offi," kirjutas Gitarkin. "Moultrie viskas keskmiselt 19,4 punkti ja võttis 7,2 lauapalli. Tema keskmiseks efektiivsusnäitajaks kogunes 22, mis oli kogu liiga parim."

Gitarkini hinnangul on mullu põhiturniiril eelviimaseks jäänud Parma uuel hooajal hoopis võimsamas konkurentsis. "Mais teatas Parma, et meeskonna eelarve suureneb koguni 150% võrra, millega seoses kasvavad ka ootused uueks aastaks. Permi senised ostud näitavad, et klubi üldine poliitika jääb samaks - noored kohalikud mängijad ja odavad NCAA korvpallurid, kuid nüüd on klubiga liitunud ka esimene kogenud tähtmängija. See on suur samm klubi jaoks edasi."

Lisaks Moultrie klubivahetusele on välja toodud veel järgmised üleminekud, mis võivad uut hooaega tugevalt mõjutada:

- Kosta Koufose siirdumine Sacramento Kingsist Moskva CSKA-sse

- Sergei Karasevi siirdumine Peterburi Zeniidist Moskva oblasti Himkisse

- Andrew Albicy siirdumine Andorra MoraBancist Peterburi Zeniiti

- Alex Tyuse siirdumine Tel Avivi Maccabist Kaasani Unicsisse

- Will Cummingsi siirdumine Oldenburg EWE-st Krasnodari Lokomotiv-Kubani