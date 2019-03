VTB Ühisliiga klubi vahetas taas peatreenerit ja palkas uue mängumehe

Kui serblane Sasha Obradovic oli sunnitud klubist lahkuma novembris, siis nüüd sai hundipassi tema endine abiline, novembris peatreeneriks ülendatud Vlada Jovanovic. Vallandamine leidis aset pärast seda, kui Lokomotiv-Kuban jäi EuroCupi veerandfinaalis mängudega 1-2 alla Kaasani Unicsile.

Uueks ninameheks palgati ameeriklane Bob Donewald Jr., kes on abitreeneri ametit pidanud NBA klubides Charlotte Hornets, New Orleans Hornets ja Cleveland Cavaliers. Lisaks on ta juhendanud Hiina koondist ja Hiina liiga klubi Jilin Northeast Tigers.

Lisaks toimus Lokomotiv-Kubanis mängijate vahetus. Meeskonnast lahkus, ametliku versiooni kohaselt perekondlikel põhjustel Trevor Lacey, kelle asemele toodi Jerome Randle. 31-aastane tagamängija sõlmis lühiajalise lepingu hooaja lõpuni.

Eesti korvpallihuvilised mäletavad Randle'it kindlasti 2015. aasta EM-finaalturniirilt Riiast kui ameeriklane esindas Ukraina koondist.