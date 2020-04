VTB Ühisliiga juht Kalev/Cramo probleemidest: üritame neid omalt poolt igati aidata

"Oleme (Kaleviga) pidevas kontaktis. Siinkohal on oluline aru saada: nad ei ole öelnud, et nad panevad uksed kinni, lõpetavad tegevuse. Jah, neil on majanduslikud raskused, sest nad ei mänginud hooaega lõpuni ega täitnud teatud kohustusi oma sponsorite ees," sõnas Korstin Kalevi probleemide kohta väljaandele RIA Novosti.

"Nüüd on paljud klubid samas seisus. Sponsorid ka ei oska veel oma kaotusi hinnata ega suuda isegi järgmise aasta prognoosi rahaliselt kokku panna. Kõik on nüüd pausil. Kuid Kalevi olukorda ei tohi üle dramatiseerida. Me loodame, et nad mängivad VTB liigas ka järgmisel hooajal. Üritame omalt poolt nii palju aidata, kui suudame," lisas Korstin.