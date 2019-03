VIDEO | Viies võit järjest: Riia VEF on tõusnud VTB liigas Kalev/Cramo kandadele

Läti klubi on võitnud juba viis kohtumist järjest. VEF-i paremust on tunnistanud Kalev/Cramo (75:85), Peterburi Zenit (101:102), Zielona Gora (78:92), Permi Parma (73:78) ning Saraatovi Avtodor (78:89). Eriti muljetavaldavaks on seejuures asjaolu, et neli võitu viiest on VEF saanud võõrsil.

Nädalavahetusel oldi koduväljakul üle Avtodorist. Mareks Mejeris viskas üleplatsimehena 26 punkti, Jabril Durham jagas kaaslastele 16 korvisöötu.

VEF (8-13) on liigatabelis tõusnud 10. kohale, viimasel play-off'i positsioonil püsib Kalev/Cramo (9-11).

Läti klubi järele jäänud mängude kava: kodus Kaasani Unics, Krasnojarski Jenissei, Minski Tsmoki, Krasnodari Lokomotiv-Kuban ning võõrsil Nižni Novgorod.