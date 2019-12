VIDEO | Šved tegi Himki võidumängus suurepärase esituse, pühapäeval ootab ees Kalev/Cramo

Himki liider Aleksei Šved viibis platsil koguni 37 minutit ja tema statistika avaldab muljet: 30 punkti (kahesed 12/7, kolmesed 7/2, vabavisked 10/10), 5 lauapalli, 13 resultatiivset söötu ja 2 vaheltlõiget.

Sergei Karasjov viskas endise koduklubi vastu 20 punkti, Anthony Gill lisas 15 silma. Zeniti resultatiivseim oli Tim Abromaitis 23 punktiga.

Kohtumise tipphetked:

Vastupidiselt Himkile on Zeniti hooaja algus olnud raske. Kümnest mängust on võidetud ainult neli, tabelis annab see kaheksanda koha.

Viie võidu ja viie kaotusega kuuendal kohal olev Kalev/Cramo järgmine kohtumine on pühapäeval võõrsil Himki vastu. Septembri lõpus Tallinnas peetud matšis jäi Himki peale 86:63, Šved toona kaasa ei teinud.