VIDEO | Moskva CSKA on ühe võidu kaugusel kuldsest duublist

CSKA juhib kolme võiduni peetavat VTB finaalseeriat Moskva oblasti Himki vastu 2:0, kui eileõhtuses kohtumises alistati Himki 103:92.

CSKA tegi vahe sisse juba avaveerandil, mis võideti 30:15. Poolajaks oli kodumeeskonna edu juba 55:37. Ehkki nii kolmas kui neljas veerand kuulusid numbriliselt Himkile, siis CSKA oma edu käest ei andnud ja Euroliiga meistrid said lõpuks 103:92 võidu.

Himki pidi hakkama saama ilma tähtmängija Alexei Švedita, kes peab vigastuse tõttu finaalseeria pooleli jätma. Lisaks ei teinud Himki eest kaasa lätlane Janis Timma.

Võitjate resultatiivseim oli 16 punktiga Sergio Rodriguez, Cory Higgins, Nando de Colo ja Othello Hunter lisasid 14 silma. Kahekohalise punktiarve kogusid veel Nikita Kurbanov (13) ja Joel Bolomboy (12). Üleplatsimeheks kerkis Himki mängumees Antonio Crocker 26 punktiga.

Finaalseeria kolmas mäng peetakse esmaspäeva õhtul. Võidu korral teeniks CSKA juba teise suure tiitli sel hooajal. Teatavasti võideti tänavu ka Euroliiga karikas.