VIDEO | Kalev/Cramo korvpallur valiti VTB Ühisliiga aprillikuu parimaks mängijaks

28-aastane ameeriklane tõi eelmisel kuul viies mängus keskmiselt 20,8 punkti, võttis 6,4 lauapalli ning tema efektiivsusnäitaja oli 23,8. Kalev kaotas aprillis vaid ühe kohtumise.

"MVP tiitel tähendab mulle väga palju," ütles Moultrie Ühisliiga kodulehele, vahendab basket.ee. "See on küll individuaalne tunnustus, kuid meeskonnakaaslaste ja treenerita poleks ma seda saavutanud. Enne play-off´e lisab see motivatsiooni. Tahame Kaasani Unicsi vastu iga võimaluse ära kasutada."

Kalev alustab Unicsiga veerandfinaalseeriat juba sel reedel võõral väljakul.

Kalev/Cramo mängude ajakava VTB liigas:

3. mai Unics - Kalev, kell 18.30

5. mai Unics - Kalev, kell 18

8. mai Kalev - Unics, kell 19

10. mai Kalev - Unics, kell 19 (peetakse vajadusel)

13. mai Unics - Kalev, kell 19 (peetakse vajadusel)

Veerandfinaalid mängitakse kolme võiduni.