VIDEO | Kairys praakis Kalevi staarmängija meeskonnast välja

Kairys teatas, et otsustas Wroteni mängudest eemaldada pärast VTB Ühisliiga veerandfinaalseeria teist kaotust Unicsile.

"Panin talle tähtajatu mängukeelu, sest ta rikkus distsipliini. Tal oli piisavalt võimalusi, aga nüüd aitab. See oli minu otsus. Pikemalt ma sellest rääkida ei taha," sõnas Kairys pressikonverentsil.

Peatreener vihjas, et ilmselt ei löö leegionär kaasa ka Eesti meistrivõistluste finaalseerias. "Nagu ütlesin, tegemist on tähtajatu mängukeeluga. Vahest saab ta mängida, aga võib-olla on tema mängud peetud."