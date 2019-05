VIDEO | CSKA pääses VTB liigas poolfinaali, Rodriguez sai vigastada

Armeelased alistasid märgilise tähendusega päeval võõrsil Nižni Novgorodi 80:72 ja võitsid seeria mängudega 3-0.

Tänase kohtumise kolmanda veerandaja lõpus oli CSKA edu juba 70:51, ent neljanda veerandaja keskpaigaks jõudis Nižni pärast 14:0 spurti seisuni 70:65. Pööret siiski ei tulnud. CSKA elas ärevad hetked üle ja võitis. Nando De Colo ja William Clyburn viskasid kumbki 21 punkti.

Küll oli CSKA jaoks ka üks halb moment. Esimesel veerandajal lahkus mängust jalavigastusega Sergio Rodriguez.

Päeva teises mängus alistas Peterburi Zenit 94:78 Krasnodari Lokomotiv-Kubani. Zenit juhib seeriat 2-1.

