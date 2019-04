VIDEO | CSKA ja Unicsi VTB liiga mäng lõppes rüselusega. CSKA president: "Päästsin Ponkrašovi elu!"

Unics oli juba mängu võitnud, juhtides 83:73, ent Anton Ponkrašov läks ikkagi viimastel sekunditel korvi ründama. Kirjutamata reeglite kohaselt nii ei tehta ja see ajas CSKA mängijatel närvi mustaks. Läks tõuklemiseks ja suuremat sorti ütlemiseks.

Ponkrašov põhjendas olukorra tekkimist nii: "Küsisin Cory Higginsilt, kas mängime viimast rünnakut või mitte. Ta vastas: vaatame. See tekitas minus reaktsiooni rünnakule minna. Ja sealt raginaks läks."

CSKA president Andrei Vatutin, kes väljakul ise mängijaid lahutas, oli seda meelt, et tema tegutsemine päästis Unicsi kapteni elu. "Ponkrašovi kähmlusest eemale tirides päästsin ta elu. "Naljad" Kyle Hines'iga lõppevad halvasti. Ükskord Vorontševitš pani Türgis võidetud mängu viimastel sekunditel pealt. Tribüünidelt tehti talle kohe selgeks, et nii need asjad ei käi. Hiljem tegi sedasama selgitustööd vähe südamlikumalt peatreener Ettore Messina."

