Veerandfinaali pääsemine toob Kalevi kontole paarsada tuhat eurot

Kalevi mänedžeri Kaarel Sibula sõnul pole toetuse täpne summa veel teada, kuid ta tunnistas, et minimaalselt loodetakse saada 200 000 eurot. „Summa sõltub erinevatest detailidest näiteks klubi eelarvest ja ka kodumängude pealtvaatajate keskmisest arvust," märkis ta ning lisas, et esimesele neljale meeskonnale on ette nähtud suuremad summad, 5. kuni 8. koha omanike alussumma olevat võrdne.

Ühisliiga väiksemate eelarvetega meeskondade hulka kuuluva Kalevi jaoks on igal juhul tegemist suure summaga. „Oleme selle rahaga juba eelarves natuke arvestanud," tunnistas Sibul.

Eile alistas Kalev põhiturniiri viimases kohtumises Lokomotiv-Kubani 81:76 ning lõpetas hooaja 14 võidu ja 12 kaotusega. See viis meeskonna esimest korda ajaloos Ühisliiga veerandfinaali. Samas pole veel selge, millise meeskonnaga veerandfinaalis kohtutakse. Vastasest, sõltub ka see, millal kolme võiduni mängitav seeria algab.

Kalevi lõppkoht saab selgeks laupäeval, kui Peterburi Zenit võõrustab Astanad. Zenidi võidu korral, peab Kalev leppima 7. kohaga ning kohtub veerandfinaalis teise asetusega Kaasani Uniksiga. Sellisel juhul peetakse esimene kohtumine juba 3. mail Kaasanis. Kui aga Peterburi meeskond kaotab, tõuseb Kalev tabelis 6. reale ning läheb kokku 3. lõpetanud, kuid tänavu Euroliigas mänginud Moskva oblasti Himkiga. Sellisel juhul tehakse mängudega algust 4. või 5.mail.

Veerandfinaalid mängitakse kolme võiduni. Sarnaselt Euroliigas kasutusel olevale süsteemile, peetakse kaks esimest kohtumist kõrgema asetusega meeskonna kodus. Tallinnas saab näha seeria kolmandat ja vajadusel ka neljandat mängu. Kui pärast seda on seis viigis, toimub viies mäng taas kõrgema asetusega meeskonna kodus.