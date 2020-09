Ühisliiga tegevjuht tegi kurjakuulutava avalduse. Kalev/Cramo mänedžer: praegu on kõik veel korras, töö Venemaale sõitmiseks käib Ats Kuldkepp reporter RUS

VTB Ühisliiga tegevjuht Ilona Korstin. Foto: Priit Simson

Korvpalli Ühisliiga tegevjuht Ilona Korstin ütles telekanalile Matš TV, et kui riigipiirid on koroonaviiruse leviku tõttu kinni, jääb Ühisliiga Venemaa siseasjaks. Ühisliigas Eesti korvpalli esindava Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask ütles Delfile, et praeguse seisuga saab võistkond siiski Venemaale sõita.