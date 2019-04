Tony Wroten kiitis Kairyst, üllatus Euroopa korvpallist ja avaldas teise lemmikspordiala

Küsimusele, mis on teda Euroopas esimesel hooajal kõige enam üllatanud, vastas varem neli hooaega ka NBAs mänginud Wroten: "Korvpall. See on siin totaalselt erinev. See on aeglasem, kuid kaitsemäng on tõeliselt füüsiline. NBA korvpall on märksa vabam, voolavam ja korviderohkem. Alguses oli see väga harjumatu, kuid nüüd olen juba sellega harjunud ja naudin mängu."

Kalevi peatreeneri Donaldas Kairyse aadressil jagus Wrotenil vaid kiidusõnu. "Ta on väga lahe treener. Ta vääriks VTB Ühisliiga aasta treeneri tiitlit kõige enam. Kairyst ei huvita, kus sa oled mänginud ja milline on sinu reputatsioon. Kui sa treeningutel vaeva näed ja näitad, mida suudad, saad ka oma mänguminutid. Tal on väga suur roll, et ma mängin praegu tipptasemel," kiitis 26-aastane ameeriklane.

Küsimusele, kas NBA uks on tema jaoks endiselt avatud, vastas Wroten: "Ma loodan. Minu unistus on järgmiseks hooajaks NBA-sse naasta."

Põhja-Ameerika profiliiga kõigi aegade algkoosseisu valis Wroten Stephen Curry, Kobe Bryanti, Michael Jordani, LeBron Jamesi ja Shaquille O’Neali. "Uskuge mind, selline tiim ei kaotaks kunagi," kommenteeris Wroten oma valikut.

Ameeriklane tunnistas ühtlasi, et on suur jalgpallifänn. "Kahju, et ma varem Euroopasse ei jõudnud. Oleksin siis kindlasti Venemaal peetud jalgpalli MMi ajal staadionitele jõudnud," kahetses ameeriklane. Oma lemmikmängijana nimetas ta Liverpooli tähte Mohamed Salahit, kes kuuluvat tema sõnul maailma kolme parima mängija hulka.