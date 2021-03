TIPPHETKED JA BLOGI | Kalev/Cramo võttis võõrsil Astana vastu kindla võidu

VTB: ASTANA - BC KALEV/CRAMO

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/vtbliiga/stelmahers-jai-voiduga-vaga-rahule-astana-peatreener-kiitis-kalevlaste-hingestatud-mangu?id=92711779

https://twitter.com/VTBUL/status/1366408308404477956

Chavaughn Lewis tõi Kalevi resultatiivseimana 21 punkti ja jagas kuus korvisöötu. Võimsa esituse teinud Janari Jõesaare arvele kogunes 17 punkti, 18 lauapalli (sh 8 ründelauda!), neli vaheltlõiget ja kaks resultatiivset söötu.

Kalev võtab kindla võidu 77:61.

57:77. Kurbase vabavisked ja Keene`i korv viivad Kalevi taas 20-ga ette. Poolteist minutit enne lõppu on võit kindel.

57:73. Jõesaar tabas ühe vabavikse kahest.

57:72. Thomas lõpetas meie kuiva seeria.

Neli minutit jääb mängida ja seis 57:70. Kalev on juba kolm minutit kuival.

56:70. Thompson tabas veel ühe kaugviske. Kalevlaste visked ei lähe.

53:70. Thompson tabas kolmese ja Kalev võttis koheselt aja maha. Lõpuni jääb 5.55.

Keene tabas kolmese. Kuus minutit enne lõpusireeni on kalevlaste edu 70:50.

45:67. Astana saab lõpuveerandi punktiarve avatud kolmandal minutil.

Jõesaar on võtnud juba 15 lauda, kui terve Astana võistkond kokku 23 (Kalevi 40 vastu).

43:67. Keene realiseeris mõlemad vabavisked.

43:65. Nurger tabas ühe vabaviske kahest.

Kalev/Cramo on 3. veerandi järel juhtimas 21 punktiga - 43:64.

Kalev kasutab veel mõtlemisaega.

Minut enne 3. veerandi lõppu on Kalev ees 43:64.

Kalev on mänginud sisuliselt vaid kaheksa mehega. Üheksas väljakul käinud mees Sunelik on mänguaega saanud napilt üle kahe minuti.

39:63. Jõesaar tabab. Kolmanda veerandi lõpuni jääb kaks minutit.

36:61. Keene toob kaks punkti.

Jõesaarel on juba kaksikduubel kirjas - 14 punkti, 11 lauda ja lisaks 3 vaheltlõiget.

34:59. Lewis tabab kolmanda veerandi keskel veel ühe kolmese.

Jõesaar tabab alles meie kolmanda kaugviske - seis juba 32:56.

Juba +21. Keene kasvatab edunumbrid 53:32-le.

Kalevi sellist suurt edu ei julgekski uskuda, arvestades, et meie meeskonna kolmesed on jätkuvalt 12-st vaid 2 (16%). Kalev valitseb aga lauas 30:16, mängib hästi kaitses ning on tabanud oluliselt paremini kahepunktiviskeid (51 vs 34%).

30:49. Kalev alustab taas hästi ning Jõesaare, Thomase ja Lewise korvid viivad meid juba 19 punktiga ette.

32:51. Lewis tabab veelkord ja jõuab juba 17 punktini.

Jõesaare vaheltlõige ja kaks punkti. https://twitter.com/VTBUL/status/1366393587446009859

Kolmas veerand algas.

Lewis on toonud meie resultatiivseimana 13 punkti, Jõesaare arvel on 9 punkti ja 9 lauapalli (sh neli ründelauast).

Teine veerand lõppeb Kalevi eduseisus 43:28. See periood kuulus meile koguni 25:5.

Avapoolaja lõpuminuti alguses on seis 28:43.

26:43. Jõesaarelt kolmene.

26:40! Thomas tabas kahepunktiviske.

26:38. Jõesaar toob kaks punkti ja Kalev juhib teist veerandit 20:3!

Vahe juba 10 punkti. Nurger tabas vabaviksed seisuks 26:36. Teist veerandit jääb mängida 3.29.

Kalev juhib teist veerandit 16:3!

26:34. Sunelik ja Keene kasvatavad Kalevi eduseisu.

26:30. Lewis toob veel viis punkti järjest.

Kalev on alustanud teist veerandit 7:0 spurdiga ja juhib Lewise korvi järel 23:25.

Kaufmanis toob tabloole viigi 23:23.

23:21. Hermet tabab lõpuks meie esimese kolmese. Kaugvisked Kalevil 9-st 1 (11%).

Astana on võitnud avaveerandi 23:18.

Kaks minutit enne avaveerandi lõppu on Astana edu 21:14.

Lewis tõi kaks punkti. Seis 16:12.

14.10. Jõesaar vähendas vabaviskejoonel meie kaotusnumbreid.

Šilins tabab veel ühe kolmese - 14:8. Kui kodumeeskonna kolmesed on 4-st 3 (75%), siis meil 3-st 0.

11:6. Thomas surus palli korvi.

Keene kaotab palli, Astana kasvatab edu juba 11:4-le ning Kalev võtab aja maha. Mängitud neli minutit.

Šilinsi kolmene viib Astana ette 9:4. Kalevi kolmesed siiani kolmest null.

Kolme esimese minuti järel juhib koduvõistkond 6:4.

Lewis viis Kalevi ette 4:3.

Thompson vastas kaugviskega - 3.2.

0:2. Hermet avab skoori.

Mäng algas.

Astana algviisik on: Thomas, Silinš, Štšerbak, Thompson ja Buckner.

Kalev alustab viisikuga Keene, Lewis, Jõesaar, Hermet ja Thomas.

Tere, korvpallisõbrad! Astana ja Kalevi mäng on peatselt algamas.