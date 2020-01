Tänasele Kalev/Cramo mängule on tulemas rekordarv NBA skaute

Mängule on ennast kirja pannud 18 NBA klubi skaudid ning selline number on Eesti mõistes pretsedenditu, kirjutab Korvpall24.ee.

Praeguse info kohaselt on esindatud klubid: Boston Celtics, Houston Rockets, Detroit Pistons, Clevelend Cavaliers, Oklahoma City Thunder, LA Clippers, Miami Heat, Brooklyn Nets, Utah Jazz, LA Lakers, Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Washington Wizards, Minnesota Timberwolves ja Charlotte Hornets.

Cavaliersi on esindamas kunagi ise NBA-s pallinud 216 cm pikkune sloveen Primož Brezec, Clippersi skaudina on saalis Türgi klubides karjääri teinud albaanlane Ermal Kuqo ja Hornetsit endine Tšehhi koondislane Jakub Kudlacek.

Skautidearmee on Tallinnasse vaatama tulnud mitmeid mängijaid, kellest üks on Eesti tulevikumees Sander Raieste, aga sihikul on väidetavalt ka mitmed Avtodori pallurid, peamiselt 19-aastane venelasest tagamees Nikita Mihhailovski.

