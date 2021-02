TÄNA OTSEBLOGI | Kalev/Cramo peab Ühisliigas "kodumängu" Permi Parmaga

Teisipäeval kaotas Kalev/Cramo võõrsil Parmale 72:80. Täna on ametlikult tegu Kalevi kodumänguga, aga võistluspaigaks on taas Perm.

Jaanuari alguses toimuma pidanud kalevlaste kodumäng jäi koroonaviiruse tõttu viimasel hetkel ära. Permi mängijad olid selleks hetkeks juba Tallinnasse sõitnud Kompromissina leppisid võistkonnad kokku, et Kalev peab oma kodumängu Permis.

Kalev/Cramo on tänavu võitnud kolm mängu, kaotusi on tulnud 11. Turniiritabelis on Kalev 12. ehk eelviimasel kohal. Parma on kuue võidu ja kaheksa kaotusega üheksandal positsioonil.

Kalev/Cramo - Permi Parma Teisipäevase mängu kokkuvõte:https://www.delfi.ee/article.php?id=92506647