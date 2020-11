TÄNA OTSEBLOGI | Kalev/Cramo peab Ühisliigas esimese kodumängu. Kas Astanad õnnestub võita?

Enne mängu:

Tegemist on Kalev/Cramo Ühisliiga hooaja esimese kodumänguga. Matš on publikule avatud, aga kohtade arv on piiratud.

Kalev/Cramo on Krasnojarski Jenissei kõrval ainus võistkond, mis pole suutnud Ühisliigas tänavu võiduarvet avada. Võõrsil kaotati nii Peterburi Zenitile kui ka Moskva oblasti Himkile, Krasnodari Lokomotiv-Kubani vastu andis Kalev loobumiskaotuse.

Kalevi poolelt ei saa täna kaasa teha hüppeliigest vigastanud Rauno Nurger, küll peaks selle hooaja Ühisliiga debüüdi tegema Chavaughn Lewis.

Astana on senisest viiest kohtumisest võitnud ühe, see tuli 19. oktoobril võõrsil Himki üle. Pühapäeval jäi Astana Zenitile võõrsil alla koguni 52:85.

Tavapäraselt on Astana meeskonnas põhiraskust kandmas välismängijad. Eelmise hooaja leegionäridest on meeskonda jäänud üksnes 188 cm pikkune tagamees Jeremiah Hill. Sellel hooajal on lisaks neljale ameeriklasele meeskonnas ka kaks lätlast – Martins Meiers ja Ojars Šilins.

Meeskonna liidriks on keskmiselt 16 punkti ja 5 lauapalli mängust kogunud 201 cm pikkune ääremängija Adonis Thomas. Peatreenerina jätkab kolmandat hooaega Emil Rajkovic Põhja-Makedooniast.

Novembris on Kalev/Cramol pidada veel üks mäng, 15. kuupäeval kohtutakse kodus Tsmoki-Minsk võistkonnaga. Lisaks on sellel aastal kalendris veel kaks võõrsilmängu, kui detsembris kohtutakse Nižni Novgorodi ja Kaasani Unicsiga. Ilmselt võib aga kalender veel täieneda, kuna Covid-19 viirus on teinud omad korrektuurid ja kõiki selle hooaja mänge hetkel veel paika pandud ei olegi.

