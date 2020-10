TÄNA OTSEBLOGI | Kalev/Cramo mängib Ühisliigas vigastustest ja koroonast räsitud Himkiga

Kalev/Cramol on suurem osa mängijaid rivis, Venemaale ei sõitnud värske täiendus Chavaugn Lewis ja perelisa ootav Martin Dorbek.

Euroliigas kaasa tegeva tegeva Himki seis on segasem. Eile teatas klubi, et Jevgeni Voronov, Jordan Mickey ja Janis Timma on andnud positiivse koroonaproovi. Nemad täna kindlasti ei mängi. Hooaja alguses pole Himki poolelt rivis olnud ka tagamehed Aleksei Šved, Stefan Jovic ja Errick McCollum.

Kalev alustas Ühisliigat 26. septembril, võõrsil kaotati 83:91 Peterburi Zenitile. Himki on senisest kolmest mängust kaotanud koguni kaks. Alla on jäädud Zenitile ja Nižni Novgordile, aga Krasnojarski Jenisseist suuti Himki jagu saada.

Mängu otsepilti näitab Ühisliiga koduleht.

Himki - Kalev/Cramo