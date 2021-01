TÄNA OTSEBLOGI | Kalev/Cramo läheb tähtsale kohtumisele vastu mitme põhitegijata

Kalevi kodulehe teatel peab võistkond endiselt hakkama saama ilma Chavaughn Lewise ja Kregor Hermetita, Devin Thomase võimalik osalemine selgub vahetult enne kohtumist. Lewist segab vigastus, Hermet ja Thomas on jaanuaris hädas olnud koroonaviirusega.

Kalev/Cramo meeskond on seni peetud kümnest mängust saanud ainsad kaks võitu Minski Tsmoki võistkonna vastu ning sellega ollakse 13 meeskonna seas 11. kohal.

Zielona Gora on seni pidanud 15 mängu ning kogunud kaheksa võitu ja seitse kaotust, sealjuures on viimasest kuuest mängust võidetud lausa viis. Jaanuaris on peetud kolm mängu, napp 64:65 kaotus tuli vastu võtta Unicsilt ning seejärel on võidetud 80:75 Minski Tsmoki võistkonda ja 77:64 Avtodori.

Kalev/Cramoga sellel hooajal veel kohtutud ei ole, kalevlaste positiivsete koroonaproovide tõttu lükkus edasi 9. jaanuarile plaanitud mäng Poolas. Lisaks VTB liigale osaletakse ka Poola meistrisarjas ning ka seal läheb samuti väga hästi – 21 võidu ja 2 kaotusega ollakse eeskujulikult tabelit juhtimas.

Meeskonna kindlaks liidriks on kujunenud Taani koondislane Iffe Lundberg. Suurepärast hooaega tegev 26-aastane ja 193 cm pikkune tagamängija on senistes mängudes kogunud keskmiselt 19,8 punkti, 3,7 lauapalli ja 5,3 resultatiivset söötu.

Paremuselt teiseks korvikütiks on meie publikule väga hästi tuntud mees, lätlasest ääremängija Ronalds Freimanis. Kahel hooajal ka Kalev/Cramo särki kandnud palluri keskmisteks näitajateks on olnud 17,3 punkti ja 4,8 lauapalli mängu kohta. Korvialust valitseb 213 cm pikkune USA päritolu keskmängija Geoffrey Groselle, kes on kogunud keskmiselt 15,7 punkti ja 6,6 lauapalli mängu kohta.

Poola päritolu mehi põhitegijate hulka ei kuulu, keskmiselt üle 20 minuti mänguaega on saanud veel kolm ameeriklast (Kris Richard, Cecil Williams, Blake Reynolds) ja üks lätlane (Janis Berzins). Meeskonna peatreenerina jätkab teist hooaega omal ajal mängijana ka NBA-sse jõudnud horvaat Žan Tabak.

