TÄNA OTSEBLOGI | Hõreda koosseisuga Kalev/Cramo kohtub aasta viimases mängus heas hoos Nižni Novgorodiga

Kalev/Cramo sõitis Venemaale vaid üheksa mängijaga, nende seas ka noormängija Georg Kask. Koju pidid jääma kergelt jalga väänanud meeskonna uusim täiendus Brano Djokanovic, pikemat reievigastust raviv Chavaugh Lewis, terviseuuringuid vajav Krekor Hermet, seljavaluga kimpus olev Denin Thomas ja kannakõõlusele ravi saav Sten Sokk, teatas klubi koduleht.

Nižni Novgorod tuleb matšile vastu kuuemängulise võiduseeria pealt. Viimati alistati FIBA Meistrite liigas 23. detsembril Poola klubi Start Lublin, enne seda saadi nelja punktiga jagu VTB liigas Jenisseist.

Kalevi tänane vastane paistab silma eelkõige väheste välismaalaste poolest - tiimis on vaid kolm leegionäri, kellest statistika poolest kuulub liidrite hulka vaid üks mees. Meeskonna resultatiivseim mängija on keskmiselt 19,2 punktiga 26-aastane ja 202 cm pikkune ääremängija Anton Astapkovitš.

Parimaks välismängijaks on 191 cm pikkune ameeriklasest tagamängija Kasey Shepherd, kes on kogunud 16,7 punkti, 4 lauapalli ja 2,7 söötu mängu kohta.

Meeskonna parimaks lauavõitlejaks on kogenud 33-aastane tagamängija Jevgeni Baburin, kelle arvele on jäänud 5,3 lauapalli, lisaks ka 9,8 punkti ja 4,2 resultatiivset söötu. Nižni Novgorodi mäng toetubki suures osas taga- ja ääremängijatele ning kaugvisetele, ainsaks puhtaks keskmängijaks on 208 cm pikkune Prantsusmaa kodakondsusega Alexandre Gavrilovic, kelle arvele on seni jäänud 6,4 punkti ja 3,6 lauapalli, 207 cm pikkune ameeriklasest ääremängija Luke Petrasek on jõudnud mängida ühe kohtumise ja millegi erilisega ta seal silma ei paistnud. Meeskonna peatreeneriks on neljandat hooaega serblane Zoran Lukič.

Tabeliseis:

