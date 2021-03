TÄNA OTSEBLOGI | BC Kalev/Cramo jätkab VTB Ühisliiga hooaega Astana vastu

Vastane on kogunud seni Kalev/Cramo meeskonnast kõigest ühe võidu enam ning seetõttu on tegemist olulise ja põhimõttelise duelliga. Loodetavasti on Eesti rahvuskoondist esitanud kalevlased saanud edukast valiksarjast head innustust ning teistel mängijatel olnud rahulikult aega mänguks valmistumiseks.

Siiski erinevad küsimärgid Kalev/Cramo koosseisu kohal on endiselt õhus. Viimases mängus koduliigas puudusid Sten Sokk, Martin Dorbek ja Maurice Kemp. Kahel esimesel neist on probleemid jalgadega. Kui Dorbeku trauma oli kergem, siis Sokk jääb Astana mängust kannakõõluse põletikuga eemale. Kempile teeb häda kohtumises Permi Parmaga löögi saanud õlg, mis jätab ta samuti Astana matšilt kõrvale. Samuti ei ole meeskonnaga ikkagi liitumas viimases koondisemängus vigastada saanud noort lätlast Arturs Žagarsit, kirjutab BC Kalev/Cramo koduleht.

Turniiritabelis on Kalev/Cramo 3 võidu ja 12 kaotusega eelviimasel 12. kohal. Võidetud on mäletatavasti kahel korral Minski Tsmoki meeskonda ning korra Moskva CSKA-d. Veebruaris pidas meeskond neli mängu ning CSKA vastu saadud uskumatu võidu kõrval tuli leppida kolme väga valusa kaotusega, korra Krasnojarski Jenissei ning kahel korral Permi Parma vastu. Astana on kogunud 4 võitu ning 11 kaotust ja sellega ollakse kümnendal kohal. Kui tavaliselt on Astana olnud tugev just koduväljakul, siis sellel hooajal on kolm võitu võetud võõrsil (Kalev/Cramo, Himki ja Parma vastu) ning kodus saadud seitsmest mängust ainult üks võit, seda küll tugeva Lokomotiv-Kubani üle. Veebruaris pidas Astana kaks mängu, mõlemad kodus ja mõlemad lõppesid kaotusega, kui Jenisseile jäädi alla 60:78 ning Himkile 77:82.

Novembris mängisid meeskonnad omavahel Saku Suurhallis ning siis võttis Astana võidu tulemusega 92:85. Võitjate poolel oli 17 punkti ja 9 resultatiivse sööduga parim Michael Thompson. Martin Meijeris lisas 16 punkti ja 7 lauapalli ning Jeremiah Hill 15 punkti, 6 lauapalli ja 6 resultatiivset söötu. Kalev/Cramo parim oli 23 punkti ja 7 korvisööduga Marcus Keene, Chauvaughn Lewis lisas 18 punkti, Devin Thomas 16 punkti ja 9 lauapalli ning 12 silma kogus Sokk. Vastased tabasid tookord paremini lähiviskeid (62% vs 45%), võitsid lauavõitluse 34:29 ning jagasid ka rohkem korvisööte (24 vs 17).