TÄNA OTSEBLOGI | BC Kalev/Cramo alustab Venemaa turneed Euroopa hiiu Moskva CSKA vastu

BC Kalev/Cramo sõidab seekord kolmemängulisele Venemaa turneele täiskoosseisus ehk 13 mehega. Esimeses mängus kohtutakse pühapäeval 7. veebruaril Moskvas liiga ühe suurfavoriidi, kohaliku CSKA meeskonnaga. Ka vastane on viimasel ajal erinevate probleemidega kimpus olnud ning kaotanud nii viimase VTB Ühisliiga mängu kui ka kaks kohtumist järjest Euroliigas. Esimeses mängus tuleb Kalev/Cramol ilmselt hakkama saada ilma Chavaughn Lewiseta, kes on tõenäoliselt rivis järgmistes mängudes Permis, seisab Cramo kodulehel.

Moskva CSKA meeskond pikemat tutvustamist ei vaja, tegemist on kaheksakordse Euroliiga ja kümnekordse VTB Ühisliiga võitjaga. Sellel hooajal aga kõik üleliia sujuvalt pole läinud. VTB liigas ollakse 10 võidu ja 3 kaotusega teisel kohal. Viimati kaotati suure üllatusena 90:93 Poola klubile Zielona Gora. Ka Euroliigas on tulnud jaanuari lõpus ja veebruari algul vastu võtta kaks kaotust järjest ning seal ollakse 16 võidu ja 8 kaotusega samuti teisel kohal.

Probleeme on olnud ka koosseisuga, kui vigastuste tõttu peaksid pühapäevasest mängust eemale jääma kaks korvialust jõudu Nikola Milutinov ja Tornike Shengelia. Vahepeal oli meeskonnast eemaldatud ka Mike James, kellel läksid erinevatel põhjustel suusad risti meeskonna peatreeneri ja juhtkonnaga, kuid tänaseks peaks ta koosseisus tagasi olema. VTB liigas on sellel hooajal parimaks skooritegijaks olnud just 185 cm pikkune James, kes on keskmiselt visanud 15,8 punkti ning lisaks sellele jaganud keskmiselt ka 4,4 korvisöötu.

Kalev/Cramo meeskond on tänaseks jõudnud pidada 12 mängu, millest on võidetud kaks, mõlemad Minski Tsmoki meeskonna vastu. Eriti valus oli viimatine kaotus kodus Krasonjarski Jenissei tiimile tulemusega 75:86. Turniiritabelis ollakse hetkel eelviimasel ehk 12. kohal, meie selja taga ongi ainult Minsk, kes on sama arvu võitude juures saanud ühe kaotuse rohkem. Järgmistel meeskondadel on juba vähemalt neli võitu.

Veebruarikuusse on Kalev/Cramol plaanitud veel kaks mängu Permis, kui kohaliku meeskonnaga kohtutakse nii 9. kui 12. veebruaril. Teine mäng neist asendab jaanuari alguses Kalev/Cramo meeskonda tabanud viiruselaine tõttu ära jäänud kodumängu. Seejärel peaks Kalev/Cramol tulema VTB-s aga väike paus ning järgmised mängud on kalendris kirjas märtsis. 1. märtsil kohtutakse võõrsil Astanaga ning seejärel on kalendri järgi jäänud pidada veel ainult riburada pidi kodumänge.