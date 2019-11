TÄNA | Kas Kalev/Cramol õnnestub Ühisliigas võitude teele naasta?

Astana hoiab turniiritabelis kolme võidu ja kolme kaotusega praegu kaheksandat kohta. Kalev/Cramo on langenud kolme võidu ja nelja kaotusega üheksandaks. Hooaega edukalt alustanud kalevlased on Ühisliigas viimased kolm kohtumist kaotanud ning sellega on praeguse seisuga välja langetud ka play-off'i kohalt.

Viimati tundis Kalev/Cramo Ühisliigas võidurõõmu 21. oktoobril, kui Kalevi spordihallis alistati 84:80 Peterburi Zenit.

Astana vastu üritavad kalevlased nüüd võidureele naasta. Kasahstani klubi on sel hooajal mänginud seni kindla mustri järgi: koduväljakul on kõik kolm matši võidetud, võõrsil on aga kõik kolm mängu seni kaotatud.