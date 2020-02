TÄNA | Kas Kalev/Cramo suudab korrata oma vägitükki Unicsi vastu ka Kaasanis?

Kalev/Cramo on hetkel turniiritabelis 7 võidu ja 10 kaotusega kaheksandal kohal. Tabeli keskel on endiselt seis väga tihe ning kohtadel viiendast üheteistkümendani meeskondade vahed minimaalsed. Viiendal kohal oleval Jenissei meeskonnal on sarnaselt Kalev/Cramole 7 võitu, seda küll 9 kaotuse kõrval. Samas on üheteistkümnendal kohal olev Astana meie klubist ainult võidu kaugusel (6 võitu ja 10 kaotust). Seega on play-offi pääsemise nimel iga mäng väga oluline ja sõltuvalt ühest võidust või kaotusest on võimalik tabelis kas kõvasti tõusta või langeda.

Kalev/Cramo mängijad jätkavad nüüd koondiseakna tõttu tehtud liigapausi järel oma Venemaa avastamist, mis algas suurepärase 76:75 võiduga Peterburi Zeniidi üle. Sellele järgnesid kaotused 73:86 Krasnodari Jenisseilt ja 67:81 Moskva CSKA-lt. Mitmed Kalev/Cramo mängijad olid aga vahepeal rahvuskoondiste juures. Eesti koondises olid põhitegijateks Janari Jõesaar ja Kristjan Kitsing, viimane neist viskas ka 14,5 punkti mängust. Korralikult sai mänguaega ka Sander Raieste ning temast veidi vähem Martin Dorbek. Läti koondise põhitegijate hulka kuulus Aigars Škele, kes kogus 31 minuti jooksul keskmiselt 10 punkti, 7 lauapalli ja 5,5 söötu mängu kohta. Mäletatavasti said Kalev/Cramo peatreeneri Roberts Štelmahersi juhendatavad lätlased kaks äärmiselt valusat kaotust Bosnia ja Hertsegoviinalt ning Bulgaarialt. Lisaks sai Suurbritannia koondises episoodiliselt mänguaega ka Sacha Killeya-Jones.

VTB: KAASANI UNICS - BC KALEV/CRAMO