TÄNA | Kas Kalev/Cramo suudab Euroliiga klubi ka võõrsil üllatada?

Kalev/Cramo ja Zeniidi esimeses omavahelises kohtumises kerkisid Eesti klubi rünnakuliidriteks kolmese tagant 6-st 4 pommitanud ja 17 silma kogunud Kristjan Kitsing ning sama punktide arvu kõrval kaaslastele ka 6 söötu jaganud Kyle Vinales. Janari Jõesaar ja Aigars Škele lisasid kumbki 14 silma. Zeniidi poolel tegi küll Gustavo Ayon 18 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli, kuid mehhiklane oli meie vanameistri Kristjan Kanguri kaitse vastu kohati suures hädas.

Ayoni keskmised numbrid sel hooajal Ühisliigas on olnud 11,7 punkti ja 6 lauapalli ning temast veel rohkem pahandust teevad reeglina Will Thomas (12,6 punkti ja 3,9 lauapalli) ja Austin Hollis (12,5 punkti). Suurte mängude potentsiaali on tiimis kindlasti ka Alex Renfroel, Colton Iversonil ja Andrew Albicy’l. Kalev/Cramo tiimi silmapaistvamad tegijad on seni olnud Vinales (keskmiselt 17,4 silma, 4,9 söötu), Škele (12,6 punkti, 4,1 söötu, 3,5 lauapalli), mängus keskmiselt 2,4 kolmest tabav Kitsing (12,3 punkti, 3,4 lauapalli) ja tiimi parim lauavõitleja Jõesaar (10,4 silma, 5,8 lauapalli).

Huvitaval kombel on Zeniidi meeskond olnud just kodusaalis väga kesine – Jubileinõi spordipalees on 7-st kohtumisest suudetud võita vaid üks. Seevastu võõrsil kogutud saldoks on 5-2. Kalev/Cramo on vastupidi olnud kodusaalimeeskond, kui Tallinnas on senine resultaat positiivne (5-4). Väljas on 5-st peetud kohtumisest teenitud üks võit.

Kuigi Zeniit VTB Ühisliigas hetkel kõige teravamas tipus ei konkureeri, siis mõnes statistilises kategoorias ollakse täielik eliit – keskmiselt 22,2 resultatiivset söötu teeb meeskonnast liiga paremuselt teise söödutiimi ja 7,1 vaheltlõiget kohtumises annab samuti vastavas pingereas teise positsiooni. Vabaviskejoonele Zeniidi mehi saata ei tasu, kuna sealt realiseeritakse liigas kõige parema protsendiga – 80%. Kui Kalev on enamus keskmiste näitajate poolest liiga tagumises otsas, siis just vabaviskeprotsendiga 79% paigututakse täpselt Peterburi meeskonna selja taha teisele kohale.