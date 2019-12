TÄNA | Kalev/Cramo võõrustab pühade-eelses tippmatšis Moskva CSKA-d

CSKA on tänaseni ainus Ühisliiga klubi, keda Kalev/Cramo pole veel võita suutnud. Kaheteistkümnest kohtumisest viimase kaotas Eesti esiklubi täpselt aasta aega tagasi, kui Kalev/Cramo andis 4900-pealise kodupubliku ees kuulsatele vastastele küll kõva lahingu, ent jäi lõpuks alla 80:85, teatab Kalevi kodulehekülg.

Kui CSKA peatreenerina jätkab kuuendat hooaega kreeklane Dimitrios Itoudis, siis oma koosseisus tegi armee meeskond suvel mitmed olulised vangerdused. Tagaliini liiderkolmiku Nando De Colo, Sergio Rodriguezi ja Cory Higginsi lahkumise järel on juhtohjad enda kätte võtnud Euroliigas varasemalt nii Baskonia (toona Caja Laboral Kutxa), Ateena Panathinaikose kui ka Milano Olimpia põhimeeste hulka kuulunud Mike James. 29-aastane ja 185-sentimeetrine ameeriklane on visanud oma esimesel Ühisliiga-hooajal keskmiselt 18 punkti mängus (3p visete protsent 46!).

CSKA on idaliigas tänavu silma paistnud väga meeskondliku mänguga. Kui James on visanud keskmiselt 18 punkti mängus ja Will Clyburn on kasvatanud oma keskmise näitaja kolmandal CSKA-hooajal 15 punktini, siis vahemikus 5-11 punkti mängus on kogunud suisa kümme meest (!).

Keskmise Eesti korvpallisõbra jaoks on kindlasti tuttavad CSKA leegionäridest veel meeskonna tugisammas, 198-sentimeetrine tsenter Kyle Hines (6 p mängus), Kristjan Kanguri endine meeskonnakaaslane David Hackett (9 p mängus) ja lätlane Janis Strelnieks (8 p mängus).

Tuntumatest venelastest jätkavad meeskonnas ka tänavu mängimist Andrei Vorontsevitš (6 p keskmiselt), Nikita Kurbanov (6 p mängus), Mihhail Kulagin (2 p mängus) ja Aafrika juurtega Joel Bolomboy (10 p mängus).