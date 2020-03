TÄNA | Kalev/Cramo peab Kasahstanis üliolulise kohtumise, mäng algab juba kell 11!

Kalev/Cramo hoiab 7 võidu ja 11 kaotusega 10. kohta, aga vahed on väga väikesed. Astanal on 7 võitu ja 10 kaotust, aga nemad on tabelis seitsmendad. 5.-11. kohta lahutab vaid üks võit.

Kalev/Cramo eest peaks debüüdi tegema nende uus ameeriklane Tekele Cotton. Suure tõenäosusega ei saa platsile tulla lätlane Aigars Škele.

Kodus kohtus Kalev/Cramo Astanaga eelmise aasta novembri lõpus ning saadi tähtis 84:76 võit. Tookord olid suurepärases hoos Kyle Vinales ja Janari Jõesaar. Esimene neist kogus 23 punkti, 8 lauapalli ja 7 resultatiivset söötu ning teine 21 punkti ja 8 lauapalli. Vastastest oli resultatiivseim Malcolm Hill 22 punktiga.

Astana - Kalev/Cramo