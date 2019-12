TÄNA | Kalev/Cramo kohtub tugeva Venemaa klubiga, külla sõidab tuttav ameeriklane

Kalev/Cramo asuv tabelis nelja võidu ja viie kaotusega kuuendal kohal, aga esmaspäeval tuli kalevlastel koduväljakul vastu võtta valus kaotus Minski Tsmokilt. Valgevene klubi jaoks oli sellel hooajal tegu alles esimese võiduga.

Jenissei on esinenud edukalt, nad on viie võidu ja kahe kaotusega koguni teisel kohal. Muuhulgas on alistatud Moskva CSKA ja Krasnodari Lokomotiv-Kuban.

Jenissei ridades peaks Tallinnasse tulema ka nende värske täiendus Chavaughn Lewis, kes mängis mullu Kalev/Cramo eest.

Kalev/Cramo - Krasnojarski Jenissei