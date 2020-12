TÄNA | Kalev/Cramo jätkab VTB Ühisliiga hooaega Kaasanis

Kalev/Cramo on hetkel ühe võidu ja nelja kaotusega tabelis 11. kohal.

Tippklubil Unicsil pole seni Ühisliigas ülemäära hiilgavalt läinud, kui kuuest mängust on kogutud kolm võitu ja kolm kaotust ning turniiritabelis ollakse kuuendad, kirjutab Kalevi kodulehekülg. Võidetud on Astanat, Jenisseid ja Himkit, kaotatud Lokomotiv-Kubanile, mõneti ootamatult Zielona Gora võistkonnale ning viimati Zeniidile 64:81.

Unicsi meeskond toetub suuresti kogenud välismängijate panusele, kui meeskonna nimekirjas on hetkel seitse USA päritolu mängijat (neist üks Makedoonia passiga) ning üks kreeklane.

Parima statistikaga Kalev/Cramo mängija senistes VTB mängudes on endiselt mängujuht Marcus Keene 21,5 punkti ja 6,5 sööduga. Viimases mängus 27 punkti visanud ja tähtsal hetkel raske kolmese tabanud mängujuht on kogu liiga resultatiivsuselt teine mees.

Korvi all on asju kontrolli all hoidnud 206 cm pikkune keskmängija Devin Thomas, kes on kogunud 12,8 punkti ja 8,5 lauapalli mängus.

Seni oma ainsates mängudes head minekut näidanud Chavaughn Lewis (18 punkti, 5 söötu) ja Janari Jõesaar (19 punkti, 8 lauapalli) jäävad kahjuks eemale, seega peavad rünnakul suurema rolli võtma Kregor Hermet (seni 10 punkti mängust), Gabe Bealer (8 punkti ja 4,8 lauapalli) ning Sten Sokk (6,3 punkti ja 4,8 korvisöötu). Põnev saab olema vaadata, milline on Eestisse naasnud Maurice Kempi vorm ja panus, kuna kohe on võimalik ennast proovile panna ühe liiga tippmeeskonna vastu.

Kui Lewis ravib vigastust, siis Jõesaar ei saanud Venemaa viisat.

Tänane mäng algab kell 17.00.

Kaasani Unics - Kalev/Cramo