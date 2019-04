TÄNA | BC Kalev/Cramol on võimalik koduplatsil ajalooline play-off koht kindlustada

Sealjuures on kalevlased haruldases olukorras: võidu korral kindlustatakse esimest korda klubi ajaloos pääs VTB liiga play-off'i ehk kaheksa parema sekka. Hetkel 11 võidu ja 12 kaotusega olev Kalev konkureerib kaheksa hulka pääsu nimel veel vaid Krasnojarski Jenissei ja Saratovi Avtodoriga ning kui Kalev suudab Zeniti täna võita, ei ole kummalgi tiimil enam võimalik kalevlasi edestada.

Halvaks endeks on aga tõsiasi, et varasema 13 omavahelise kohtumise jooksul pole Kalev/Cramo suutnud mitte kunagi Zeniti võita - tänavusel hooajal kaotati võõrsil 87:100, kuid eelmised kaks Tallinnas peetud omavahelist matši olid pingelised: Zenit võitis need kolme ja kuue punktiga.

Zeniti liidriks on sel hooajal olnud keskmängija Jalen Reynolds, kes on VTB liigas kogunud keskmiselt 17,4 punkti ja 8,3 lauapalli mängus. Kalev saab vastu panna Arnett Moultrie, kelle vastavad näitajad on 19,9 ja 7,7.

Kohtumine algab kell 19.00, Delfi Sport kajastab olulisi sündmusi otseblogis.

Võitlus viimase play-off’i koha nimel (võrdsete võitude arvu korral annaksid Kalevile Krasnojarski ees eelise paremus omavahelistes mängudes):

Kalevi (11-12) allesjäänud mängud:

Kodus Peterburi Zenit (14-9)

Kodus Nižni Novgorod (13-10)

Kodus Krasnodari Lokomotiiv-Kuban (16-7)

Krasnojarski (9-14) allesjäänud mängud: