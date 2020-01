TÄNA | BC Kalev/Cramo võõrustab üliolulises VTB Ühisliiga kohtumises lähirivaali

Võttes mängule pikema ajaloolise vaate, siis peab tõdema, et seni on Avtodor olnud kalevlaste jaoks väga ebamugav vastane. Kokku on omavahel kohtutud 11 korda ja Eesti tipptiimil on ette näidata vaid üks võit – 19. märtsil 2018 skooriga 95:89. Seejuures on keskmiselt Saraatovil lubatud omavahelistes heitlustes visata 91,8 punkti ja ise visatud 81,8 silma.

Kalev/Cramo jaoks on aasta esimene kuu olnud VTB Ühisliiga mõistes väikese koormusega, kui 5. jaanuaril kaotati 70:92 poolakate Zielona Gora Stelmetile ja ees ootamas ongi veel vaid esmaspäevane Saraatovi kohtumine. Veebruaris ja märtsis läheb graafik taas tavapärasemaks, kui kummalgi kuul on ootamas neli mängu, seejuures veebruaris peetakse kõik kohtumised võõrsil ning väga keeruliste vastastega. Seda enam on vaja esmaspäeval saada Kalevi Spordihall rahvast täis, et keerulisele vastasele, kes tänasel hooajal pole head hoogu üles saanud, koht kätte näidata!

Nende ridade kirjutamise hetkel on olukord selline, et ainsana jääb kohtumisest eemale tagamees Martin Paasoja, kellele antakse kerge meditsiinilise protseduuri järel veidi puhkust. Ülejäänud mängumehed peaksid kõik rivis olema, kuigi pisemaid tervise probleeme on teistelgi.

