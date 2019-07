Tallinnas saab uuel hooajal näha mängimas värsket NBA meistrit?

30-aastane Lin olevat tagamehi jahtiva CSKA jaoks prioriteet number üks. Taiwani juurtega ameeriklane on hetkel vabaagent ning ei ole ühegi NBA tiimiga käsi löönud ning sobiva pakkumise korral võib CSKA ka mängijale endale ahvatlevaks variandiks olla.

Lõppenud hooaega alustas Lin Atlanta Hawksi ridades, kuid poole hooaja pealt osteti tema leping välja ning ta liitus Toronto Raptorsiga, kelle ridades krooniti ta lõpuks NBA meistriks. Tõsi - play-off'is oli Lini roll minimaalne.

480 NBA mängus on Lini keskmisteks näitajateks olnud 11,6 punkti ja 4,3 korvisöötu kohtumise kohta.

Lisaks Linile on CSKA tugevat huvi tundnud ka teise tagamehe vastu, kes võib olla NBA-st välja langemas: nimelt on kõnelustes oldud Rauno Nurgeri kunagise ülikoolikaaslase Ron Bakeriga, kes on unelmate liigas esindanud New York Knicksi ja Washington Wizardsit.

Kui Lin CSKA-ga liitub, on vägagi võimalik, et teda saab ka Tallinnas näha, kui CSKA VTB Ühisliiga raames Kalev/Cramoga kohtub.