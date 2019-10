Štelmahers valusa allajäämise järel: kaotasime väga heale meeskonnale

"Kaotus on alati raske, aga ma arvan, et täna kaotasime väga heale meeskonnale," sõnas Štelmahers, kelle arvates ei näita tabeliseis Parma õiget taset (neil on võit ja kolm kaotust - toim.).

"Leian, et meie mäng lagunes neljandal veerandil ja see otsustas matši saatuse. Vahest jäi meil vastupidavusest puudu või millestki muust, kuid see on juba küsimus taktikas. Pean märkima, et Parmal oli ka rohkem aega, et selleks mänguks valmistuda," vihjas Štelmahers, et kui kalevlastel oli viis päeva tagasi raske mäng Peterburi Zenidiga, siis Parma eelmine kohtumine jäi enam kui kümne päeva taha.

"Siin oli aga tore mängida - siin on alati palju pealtvaatajaid ja hea atmosfäär," lisas Štelmahers, vahendab Ühisliiga kodulehekülg. Parma tänasele matšile elas kohapeal kaasa 4608 inimest.