Štelmahers pärast kaotust Parmale: täna jäi meil midagi puudu

"Tahaksin õnnitleda Permi meeskonda võidu puhul. Ma arvan, et see oli huvitav mäng. Parma on korralik meeskond, kus on head mängijad ja treenerid. Me teadsime, et ei saa kerget mängu oodata. Täna jäi meil midagi puudu, kuid me teeme analüüsi ja valmistume juba järgmiseks matšiks," kommenteeris Štelmahers pressikonverentsil.

Parma meeskonna peatreener Kazys Maksvytis avaldas rahulolu, et meeskond suutis end korralikult kokku võtta ja iseloomu näidata.

"Tahaksin õnnitleda kõiki meie fänne võidu puhul, nad ei väärinud kodus sellist seeriat, mis meil oli enne seda kohtumist. Olen rahul oma meeskonnaga ja sellega, et näitasime õiget iseloomu. Mäng osutus närviliseks, poisid tahtsid väga võita. Põhimõtteliselt hoidsime matši ajal väikest initsiatiivi. Olen rahul sellega, kuidas meeskond kokku hoidis, eriti mängu lõpus, kui selle võidu ära noppis."

Juba reedel kohtub Kalev uuesti Parmaga.