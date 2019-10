Štelmahers kalevlaste järjekordsest võidust: mängijad andsid endast kõik, olen õnnelik treener

„Mängime väga tugevas liigas, kus iga võit on meie jaoks oluline. Olen mängijatega väga rahul. Nad tegid kaitses kõike, milles olime kokku leppinud. Mängijad andsid endast 110 protsenti,“ võis Štelmahers rõõmsalt tõdeda.

„See on tänapäeva korvpallis üsna haruldane, et mängijad suudavad terve kohtumise jooksul maksimumi välja pigistada. Võin öelda, et olen õnnelik treener,“ lisas lätlane.

Kalev/Cramo jagab Ühisliigas nüüd kolme võidu ja ühe kaotusega teist kohta. Štelmahersi sõnul ei maksa nüüd loomulikult pilvedesse tõusta. „Kui te arvate, et see niimoodi jääb, siis võite selle peale raha panna. Hooaeg on väga pikk. Loodame vigastusi vältida ja korralikult treenida. Seejärel näeme ära, kus oleme.“