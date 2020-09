Štelmahers: kahju, et intriig lõpuni ei püsinud

"Ma tahaksin õnnitleda Zeniti. Kahju, et me ei suutnud kohtumise viimaste sekunditeni intriigi hoida. Meil on, mille kallal töötada, on ruumi, et kasvada," lausus Štelmahers mängujärgsel pressikonverentsil.

"Kahjuks ei õnnestunud meil maailmas valitseva olukorra tõttu isegi viis viie vastu treenida. Nüüd on meil materjal olemas, saame sellega edasi töötada ja analüüsida," lisas lätlane optimistlikult.

Peterburi Zenidi hispaanlasest peatreener Xavi Pascual kiitis Eesti meistermeeskonda, kelle head viskajad valmistasid neile kuni lõpuminutiteni suurt peavalu.

"See oli meie kolmas mäng nädala jooksul, nii et täna tundsime juba energiapuudust ja keskendumisvõime langust. Palju õnne aga vastastele, nad mängisid täna hästi," lausus Pascual.

"See oli meie jaoks keeruline kohtumine ja seda kuni viimase veerandini välja. Alles lõpus suutsime oma tugevustele mängida ja võidu võtta. Esimesed 30 minutit ei saanud meie kaitse Eesti klubi snaipritega hakkama. Siis aga muutsime oma mängu pisut ning muutusime paremaks nii kaitses kui ka rünnakul," lisas peatreener.