Štelmahers: ainus positiivne asi oli tänases mängus, et keegi ei saanud vigastada

"Ainus positiivne asi tänases mängus oli see, et keegi meie korvpalluritest ei saanud vigastada. Ma ei oska veel öelda, millal saame uuesti täies koosseisus mängida - sellele võivad vastuse anda meditsiinitöötajad. Praegu me COVID-19 tõttu täiskoosseisuga treenida ei saa," kommenteeris Štelmahers. Ta lisas, et meestel võtab vormi jõudmine kindlasti aega.

Kalevil jäid täna eemale Devin Thomas, Janari Jõesaar, Janis Kaufmanis ja Chavaughn Lewis.

Zeniti juhendav Xavi Pascual ütles, et kuigi Kalevi koosseis oli koroonaviiruse tõttu väga hõre, tahtsid nad mängida täie tõsidusega.

"Ma arvan, et täna näitasime tõsist mängu nii rünnakul kui kaitses. Mängisime kiire tempoga, suhtlesime kaitses. Minu jaoks on oluline, et lähenesime sellele mängule täie tõsidusega ja olime selleks valmis nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Tahaksin soovida Kalevile kõike head. Ma tean, kui keeruline on COVID-19 probleemidest üle saada, ja soovin kõigile mängijatele võimalikult kiirelt taastumist - see pole lihtne ja see võtab aega," lausus Pascual.