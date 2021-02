Roberts Štelmahers: kolme algviisiklast on keeruline asendada. Ehitasime tiimi nii, et nad oleks põhitegijad

Jenisseil oli enne tänast sarnaselt Kalev/Cramole kaks võitu, aga erinevalt Kalevist on neil suurem osa põhitegijatest rivis ja viimastel kuudel on nad saanud korralikult treenida.

"Meil pole palju mängijaid ja saame kasutada ainult ühte tsentrit (Rauno Nurger - A.K.) ja ühte suurt äärt (Maurice Kemp. Tanel Kurbas ja Janari Jõesaar peavad neid aitama ja samuti korvi all mängima. See on keeruline. Sellegipoolest austan mängijaid võitlemise eest. Aga meil jäi taas võidust puudu, seega pole see lihtne," rääkis Štelmahers pressikonverentsil.

"Jenisseil on head mängijad ja hea treener. Praeguses olukorras pole me VTB liigas favoriidid. VTB on väga tugev sari. Proovime võtta nii palju võite kui võimalik, aga meil on vaja kogu koosseisu. Kui kolm algviisiklast (Devin Thomas, Chavaughn Lewis, Kregor Hermet) ei mängi, on meil neid väga raske asendada. Ehitasime tiimi nii, et nad oleks põhitegijad," lisas ta.

Kalev/Cramo langes tabelis kahe võidu ja kümne kaotusega eelviimaseks. Tahapoole jääb vaid Minski Tsmoki, kellel on üks kaotus enam. Tsmoki on ka ainus võistkond, keda Kalev on suutnud sellel hooajal võita.