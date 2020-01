Roberts Štelmahers: kaotus oli meie jaoks korralik õppetund

Kalev/Cramo peatreener Roberts Štelmahers oli pärast kohtumist pettunud.

"Halb päev meie jaoks. Kõik, mis me esimesel poolajal ehitasime, kukkus pärast pausi kokku. See on meie jaoks korralik õppetunud. Töötame kõvemini ja mängime paremini," ütles ta pressikonverentsil.

Zielona Gora horvaadist loots Žan Tabak oli hoopis rõõmsam.

"Tegutsesime kaitses suurepäraselt. Olen õnnelik, et suutsime siin Tallinnas võita, siin on keeruline mängida. Ka mitmed suured tiimid on siin kaotanud. Minu arust teeb Kalev suurepärast tööd, nad on oma vigastuste kiuste maksimumi võtnud," rääkis endine NBA mängija.