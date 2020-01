Roberts Štelmahers Kalevi tähtsast võidust: risk tasus ennast ära

Kalev/Cramo peatreeneri Roberts Štelmahersi naeratus oli pressikonverentsil sama särav kui tema kiilas peanupp.

"Olen mängijate ja publiku üle väga õnnelik. Aitäh pealtvaatajatele, kes meid alati aitama tulevad, nad on nagu kuues mees väljakul. Olen väga rahul, et suutsime Ühisliigas 2020. aasta esimese võidu saada," rääkis lätlane rahulolevalt.

"Võitlesime kõvasti, mängijad suutsid plaanist kinni pidada. Tegime vigu, põhjust nurisemiseks pole. Avtodor valitses ründelauda (21:8 - A.K.), nad lihtsalt võtsid need pallid endale. Pidime millegagi riskima, aga tulemus näitab, et see tasus ennast ära," lisas ta.

Vähemalt ajutiselt tõusis Kalev kuue võidu ja kaheksa kaotusega kaheksandaks, viimasele play-off’i kohale. Avtodor on nelja võidu ja üheksa kaotusega 12. kohal.