Roberts Štelmahers: Kalev/Cramos on palju mängijaid, kes ei saa veel Ühisliiga tugevusest aru

"Õnnestusime ja ebaõnnestusime samaaegselt. Kui tahame Himki-suguste võistkondade vastu võrdselt mängida, et tohi me nii palju vigu teha. Vajame mängijaid, kes suudaks palliga tegutseda. See on meie jaoks praegu probleem," rääkis Štelmahers pressikonverentsil.

"Teisest küljest on paljud täna platsile saanud mängijad Ühisliigas esimest hooaega ja nad ei saa veel aru, kui tugevad võistkonnad siin mängivad. Nad lasevad ennast pisut lõdvaks," lisas lätlane.

Kalev/Cramo tagaliin saab Chavaughn Lewise näol lisajõudu juurde, aga mängijate nappus on ka korvialuses osakonnas.

"Otsime endiselt mängijat, kes suudaks tegutseda nii suure ääre kui ka tsentri positsioonil. Aga pallureid pole lihtne leida ja koroonaviiruse olukorra tõttu on mängijaid Tallinnasse keeruline tuua. Kõigil on samad probleemid ja see hooaeg tõotab tulla närviline," rääkis Štelmahers.

Järgmisena kohtub Kalev/Cramo Ühisliigas Krasnodari Lokomotiv-Kubaniga, mäng toimub pühapäeval Krasnodaris.