Roberts Štelmahers Kalev/Cramo võidust: oleme tagasi kodus, saime energiat

„Olen väga õnnelik, et suutsime eelmiste nädalate raskused ületada. Saan aru, et välismänge ongi raske võita. Nüüd saime kodupublikult energiat. Eriti hea märk on vaid seitse pallikaotust,” ütles ta.

Kalev oli suurema osa esimesest poolajast kaotusseisus, aga viimaste minutitega murti 40:36 ette. Kolmandal veerandajal tehti sisse juba suurem vahe, tablool oli 71:53.

"Ma ei teinud poolajapausil midagi erilist. Mängijad saavad aru, et iga mäng on tähtis ja ka iga punkt on tähtis. Me ei saa käia nii üles-alla. Samas saan muidugi aru, et korvpall on mäng, mis taandub vahespurtidele," sõnas lätlane.

Korvialuses osakonnas viibivad katseajal ameeriklased Calvin Godfrey ja Jonathan Holton. Neist esimene tõi 14 minutiga 10 punkti, teine sai platsile vaid kaheks minutiks. Štelmahersi sõnul ootab ta kõigilt mängijatelt paremaid esitusi ja see ei puuduta ainult Godfrey'd ja Holtonit.

"Täna me nende osas veel otsust tegema ei pea," ütles peatreener.