Roberts Štelmahers Kalev/Cramo üllatusvõitudest: tundub, et meie vastu on raske valmistuda

Ats Kuldkepp RUS

Roberts Štelmahers. Foto: Andres Putting

Eile Tallinnas üllatuslikult Kaasani Unicsit võitnud Kalev/Cramo peatreener Roberts Štelmahers on õnnelik, et võistkond on suutnud hoolimata vigastustest Ühisliiga hooaega hästi alustada. Teisipäeval oldi võõrsil üle ka Nižni Novgorodist.