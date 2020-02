Roberts Štelmahers Kalev/Cramo saavutusest: teadsime, et Zenit võtab meid seekord tõsisemalt, aga võitsime ikkagi

Sügisel jäi Kalev/Cramo Tallinnas peetud kohtumises peale 88:84 ja seega teadis kalevlaste peatreener Roberts Štelmahers, et Zenit tuleb kodusaalis vastast murdma.

"Oleme väga rahul, et suutsime Euroliiga võistkonda võita. Teadsime, et vastastel on mõned mängijad puudu, aga tegu on ikkagi päris tugeva tiimiga. Pealegi, võitsime neid kodus ja teadsime, et nad võtavad meid väga tõsiselt. Tahan on oma võistkonda võidu puhul õnnitleda," vahendas lätlasest juhendaja sõnu Ühisliiga koduleht.

Zeniti peatreener Joan Plaza pidas kaotust tiheda graafiku süüks.

"Kellelegi ei meeldi kaotada. Olen mitu korda öelnud, et kui vahe jääb üks punkt, väärivad mõlemad võistkonnad nii võitu kui ka kaotust. Hooaja jooksul tuleb selliseid võite ja kaotusi ette. Ma ei saa vigastusi süüdistada. Aga sellise graafikuga mängimine on uskumatult keeruline. Töö läheb edasi," lausus ta.

Kalev/Cramo on seitsme võidu ja kaheksa kaotusega tabelis viiendal kohal, Zenit langes kuue võidu ja üheksa kaotusega üheksandaks.