Roberts Štelmahers: Kalev/Cramo näitas kvaliteeti, mis varem puudus

Täna 19 punkti toonud Janari Jõesaar ja teine värske täiendus Maurice Kemp muudavad Kalevi pinki oluliselt pikemaks. Suuri lubadusi ei soovi Štelmahers jagada, aga lootust kvaliteedi paranemiseks on.

"Lisasime häid mängijad ja Janari on kvaliteetne pallur. Ta on Eestis nagu kaubamärk - vajame tema lauavõitlust ja kaugviskeid. Kindlasti tase tõuseb. Kempi kohta on veel raske öelda, kuidas ta võistkonda sulandub. Aga juba täna näitasime kvaliteeti, mis meie mängus varem puudus," rääkis Štelmahers.

"Võtame asja järk-järgult. Kui (Chavaughn) Lewis tagasi tuleb, peaks Kalev üsna hea võistkond olema," lisas lätlane.

Tänane kohtumine käis üles-alla. Neli ja pool minutit enne esimese poolaja lõppu oli Kalev 38:24 ees, aga neljandat veerandit alustasid võõrustajad 59:68 kaotusseisust. Otsustava perioodi võitis Kalev aga 29:14.

"Korvpall on spurtide mäng. Vabalt võib juhtuda, et saad 20 punktiga ette, aga jääd siis kümnega taha. Tugevad võistkonnad ei lase sellistel asjadel juhtuda, aga tegelikkuses juhtub nii igasugusel tasemel. Kolmepunktivisked võivad mängu käiku kiirelt muuta," ütles Štelmahers.

Tsmoki poolelt kerkis 19 punktiga parimate sekka 24-aastane ekskalevlane Maksim Salaš. Valgevene koondislane nentis, et Tallinnas oli tore tagasi olla, aga see oli ka kõik.

"Eelmisel aastal suutsime siin võita, aga sel korral nii hästi ei läinud. Tegime kaitses vigu ja tuli ka lubamatud pallikaotusi," sõnas sel hooajal keskmiselt 18,3 punkti visanud ääremängija. Efektiivsusnäitaja poolest (22,3) on Salaš koguni Ühisliiga teine mees. Võrreldes Kalev/Cramo ajaga on tema roll oluliselt suurem.

"Raske töö tasub ennast ära. Olen enesekindlam. Treener usaldab mind. Teen nii palju, kui oskan," ütles Salaš.