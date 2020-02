"See oli pärast koondisepausi esimene mäng, meil oli kolm pallurit puudu. Seega oli head mängu raske oodata. Aga ma arvan, et näitasime soliidset esitust. Olen õnnelik, et võistkond ei andnud alla ja võitles lõpuni," rääkis Kalev/Cramo peatreener Roberts Štelmahers Ühisliiga kodulehele.

Unicsi juhendaja Dimitrios Priftis jäi võiduga rahule.

"Kuigi ka meil oli mängu eel ootamatuid probleeme, mängisime suure osa kohtumisest hästi. Tõsi, lõpus lasime ennast maa-ala kaitse vastu natuke lõdvaks," lausus ta.