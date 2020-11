Roberts Štelmahers Kalev/Cramo kaotusest: pole lihtne iga kahe päeva järel lühikese pingiga mängida

Kalevlaste peatreener Roberts Štelmahers tunnistas, et Rauno Nurgeri vigastus ja viimase nädala tihe graafik ei lasknud tänaseks kohtumiseks hästi valmistuda.

"Meil polnud piisavalt pikki mängijaid, aga suuri probleeme ei olnud. Nad lihtsalt skoorisid, isegi raskeid viskeid pandi sisse. Pole lihtne iga kahe päeva järel lühikese pingiga mängida. Andsime mõned punktid seetõttu ära, et mehed ei jõudnud õigeks ajaks kaitsesse tagasi ja tegid eksimusi. Kui oled väsinud, tulevad ka eksimused. Aga ma ei taha vabandusi tuua, peame targemini mängima, et võita," rääkis Štelmahers pressikonverentsil.

"Peame aru saama, et mängisime tugeva tiimiga. Neil on kuus välismaalast, korvi al on head mängijad, lisaks head viskajad. Probleem on selles, et meil polnud piisavalt aega mänguks valmistada, alles teisipäeval oli mäng. Ja nüüd pidime kiiruga tänaseks mänguks ettevalmistuse tegema. Me pole Moskva CSKA-le, kelle mängijatele saab video pealt kiirelt ette näidata, et tehke seda ja toda ning asjad toimivadki. Ikka tehakse ju vigu. Vajame aega, et tugevate tiimidega võidelda," lisas ta.

Štelmahersi sõnul proovib Kalev/Cramo lähiajal pikkade osakonda kedagi juurde saada, aga ei täpsustanud, millal see juhtuda võiks.